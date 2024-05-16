Из-за бага iOS 17.5 в iPhone вернулись удаленные несколько лет назад фотографии

Похоже, что в Reddit появились сообщения о проблеме с удалением фотографий в приложении Apple Photos после обновления до iOS 17.5.

Одни пользователи утверждают, что старые фотографии, которые они удалили даже несколько лет назад, снова появились в их галерее и были отмечены как недавно загруженные в iCloud.

Обычно удаленные фотографии и видео в приложении Apple Photos хранятся в альбоме «Недавно удаленные» в течение 30 дней, после чего они окончательно удаляются со всех устройств.

Однако сообщения на Reddit свидетельствуют о том, что некоторые фотографии, которые пользователи удалили давно, вернулись после обновления.

По предоставленной информации нельзя сказать однозначно, почему так происходит. Возможно, это связано с ошибкой в обновлении iOS 17.5, которая привела к неправильной синхронизации удаленных фотографий с iCloud. Также возможно, что это связано с проблемой на сервере Apple, где удаленные фотографии не были полностью удалены.