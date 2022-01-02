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Из деталей прототипа электромобиля Hyundai Ioniq 5 сделали очиститель воздуха

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Hyundai показала процесс создания воздухоочистителя из тестового прототипа электрокара Ioniq 5.
Под разборку и полную переделку попал тестовый экземпляр электрического хэтчбека. Ранее специалисты на нем тестировали работу всех систем, среди которых модули безопасности, мультимедийный блок, а также шумоизоляция и ряд других важных узлов.

После того как автомобиль был признан ненужным было решено его разобрать и сделать из комплектующих очиститель воздуха.

В ход пошли колесные диски, светодиодные модули задних фонарей и даже экраны мультимедийного блока.

Для создания корпуса взяли элементы из дверей, а внутренняя начинка состоит из встроенных в машину фильтров и охлаждающего вентилятора.

Hyundai Hyundai Ioniq 5
ASTERA
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