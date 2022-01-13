Итоги 2021 года киберспортивной сцены Overwatch

На данный момент профессиональные киберспортсмены по Овервотчу отдыхают после напряженного игрового сезона. Команды проводят трансферы, определяют стратегии и планы на предстоящий год.

Сезон Overwatch 2021 выдался богатым на события. Это можно видеть на примере https://getesports.net/overwatch-tournaments/, который пестрит большим количеством турниров, состоявшихся в прошлом году. Прошел очередной розыгрыш главной лиги дисциплины, в котором лучшие команды планеты сражались за миллионы долларов. Молодые и горячие киберспортсмены показали себя в рамках 3 сезонов Overwatch Contenders. А холодной зимой в конце 2021 года болельщики согревались, следя за турнирами из горячей Саудовской Аравии, где в последнее время стала активно развиваться профессиональная сцена.

Overwatch League

Центральным турниром в киберспортивном мире данной дисциплины был и остается OWL. В прошедшем году формат состязания был немного видоизменен. В отличие от розыгрыша 2019 года, на регулярный сезон был выделен призовой фонд в размере 900 тысяч долларов США. Также добавили стадию Play-in, в которой разыгрывались три путевки на этап плей-офф.

Регулярный сезон в Overwatch League стартовал в середине апреля. На протяжении пяти месяцев команды играли между собой в формате best-of-5. Всего каждый коллектив провел по 16 матчей.

Все команды были разделены на две конференции: Западная и Восточная. В первой группе было представлено 12 коллективов, во второй – 8. Со стороны Западной конференции прямую путевку в плей-офф получили Dallas Fuel, Los Angeles Gladiators и Atlanta Reign. Дальше от Востока прошли Shanghai Dragons и Chengdu Hunters.

В плей-офф должны были принять участие 8 команд. Еще три путевки 9 коллективов разыграли в рамках стадии Play-in. По принципу двойной сетки команды играли матчи на выбывание в своих конференциях. Чем выше коллектив занял место, тем на более высокой стадии он оказывался. В упорной борьбе оставшиеся слоты сумели заполучить San Francisco Shock, Washington Justice и Philadelphia Fusion.

Настоящую доминацию в финальной части турнира показали Shanghai Dragons. Китайский коллектив с южнокорейскими киберспортсменами в составе громил всех на своем пути к трофею. В финале им противостояли Atlanta Reign. Этот коллектив упал в нижнюю сетку уже на первом этапе, но затем показал волевой характер и сумел пробиться в решающий матч.

К сожалению для Атланты чуда не случилось. Китайский коллектив разгромил своих американских оппонентов со счетом 4:0, не оставив им ни единого шанса. Shanghai Dragons заработали 1.5 миллиона долларов, Atlanta Reign получили 700 тысяч. На третьем месте остановились Dallas Fuel, пополнившие свой счет на 350 000$.

Overwatch Contenders

На протяжении всего 2021 года также играли и Претенденты. Молодые киберспортсмены были разделены по региональным лигам: Европа, Северная Америка, Австралия, Китай и Южная Корея. Первые два региона получили по три игровых сезона, а оставшиеся – по 2.

Чемпионами первого сезона стали следующие команды:

Revival и American Tornado (Северная Америка)

New Kings и British Hurricane (Европа)

Dire Wolves (Австралия)

Bilibili Gaming (Китай)

O2 Blast (Южная Корея)

Второй розыгрыш Overwatch Contenders 2021 закончился победой этих команд:

American Tornado (Северная Америка)

British Hurricane и Falcons Esport EU (Европа)

Dire Wolves (Австралия)

Bilibili Gaming (Китай)

O2 Blast (Австралия)

Третий сезон, как уже говорилось ранее, прошел только в двух регионах. В Северной Америке дважды победу праздновали Redbird Esports. В Европе доминацию показывал клуб Falcons Esport EU, который также два раза за сезон становился сильнейшим. Эта организация базируется в Саудовской Аравии, но имеет состав из европейских киберспортсменов. Есть у клуба и команда, состоящая из местных игроков.

Арабский киберспорт

В конце года прошли два турнира в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В ноябре 8 местных команд разыграли около 100 тысяч долларов США в рамках Saudi eLeagues 2021 Season 2. Победу здесь праздновали 01_esports, которые в финале одолели Falcons Esport. Чемпионы взяли реванш у Фэлконов за поражение в финале первого сезона Saudi eLeagues 2021.

Заключительный Major турнир 2021 года – Saudi eLeagues Champions Cup. 24-25 декабря топ-4 команды Саудовской Аравии сражались за звание лучшей в своей стране. Ожидаемо в финал прошли 01_esports и Falcons Esport. В полуфинальных матчах они без проблем одолели Unbroken и ANKAA, гранд-финал же завершился уверенной победой 01_esports со счетом 3:0. Таким образом «первые» подтвердили свой лидерский статус на развивающейся киберспортивной сцене Overwatch в Саудовской Аравии.