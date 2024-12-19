itel представила дешёвые наушники Buds Ace ANC с шумоподавлением

Бренд itel, известный своими бюджетными смартфонами, анонсировал наушники Buds Ace ANC, которые появились на Amazon. Эти наушники предлагают функцию активного шумоподавления по доступной цене.

Buds Ace ANC обеспечивают шумоподавление до 25 дБ, позволяя наслаждаться качественным звуком в любых условиях. В наушниках используются 10-миллиметровые динамики для отличной звуковой передачи.

Каждый наушник оснащён аккумулятором ёмкостью 40 мАч, а зарядный футляр — 500 мАч. Пользователи могут рассчитывать на до 50 часов воспроизведения, а быстрая зарядка за 10 минут даст до 3 часов работы — удобно для активных людей.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и обеспечивают низкую задержку в 40 мс, что делает их отличным выбором для игр и потокового видео. Сенсорные элементы управления позволяют легко управлять музыкой и звонками. Также Buds Ace ANC имеют защиту IPX5 от влаги.

Наушники будут стоить 999 рупий (1200 руб.) и поступят в продажу 20 декабря. Они будут доступны в цветах «Клюквенный сок», «Полуночный синий» и «Белый».