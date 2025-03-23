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Италия усиливает борьбу с пиратством: Google под давлением

Автор На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Суд Милана обязал компанию Cloudflare заблокировать пиратские сайты, добавленные в систему защиты от пиратства в Италии. Это решение стало частью усилий по борьбе с незаконным контентом, и теперь Cloudflare и Google сталкиваются с требованиями более активно участвовать в блокировке пиратских ресурсов.

С января 2024 года в Италии активно идут действия против провайдеров IPTV и пиратских сайтов. Несмотря на затраченные усилия, результаты борьбы с пиратством остаются незаметными для широкой публики.

Все интернет-провайдеры обязаны блокировать пиратские сайты в течение 30 минут, а теперь к этой борьбе могут быть привлечены и другие компании, такие как VPN-сервисы.

Согласно решению суда, Cloudflare должен заблокировать стриминговые сервисы, предлагающие незаконные трансляции футбольных матчей. Суд указал на связь между нарушением авторских прав и действиями компании, предупредив о возможных штрафах за неисполнение.

В свою очередь, «Серия А» подала иск против Google, утверждая, что компания не выполнила требования по блокировке пиратских ресурсов. Регулятор AGCOM также раскритиковал Google за отсутствие действий в этом направлении.

Согласно новому решению суда, Google теперь обязан соблюдать правила блокировки, что подчеркивает его ответственность за распространение контента, нарушающего авторские права. Регулятор AGCOM заявляет, что это победа в борьбе с пиратством, однако Google еще предстоит защитить свою позицию в суде.

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