IT-специалист сообщила, как избежать перегрузки оперативной памяти телефона

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, Наталья Голицына, поделилась с агентством РИА Новости полезными рекомендациями по предотвращению перегрузки оперативной памяти смартфонов.

Она выделила несколько ключевых практик, которые помогут пользователям поддерживать оптимальную производительность своих устройств.

Голицына подчеркнула важность регулярного очищения кэша, своевременного обновления операционной системы и периодической перезагрузки устройства.

Эксперт отметила, что смартфоны с более объемной оперативной памятью способны более эффективно обрабатывать множество приложений одновременно, в отличие от устройств с меньшей памятью, которые могут замедляться.

Причины перегрузки оперативной памяти включают фоновую активность приложений даже после их закрытия, автоматические обновления программ и открытые вкладки в браузере, которые могут увеличить нагрузку на систему.

«Регулярная перезагрузка помогает сбросить все процессы и освободить оперативную память от ‘призраков’ приложений,» — подчеркнула Голицына.

Чтобы избежать перегрузки, важно следить за обновлениями операционной системы и приложений, осуществлять обновления вручную по мере необходимости, а также регулярно очищать кэш, закрывать неиспользуемые приложения и удалять неактуальные программы.

Эксперт также рекомендует использовать приложения для оптимизации работы операционной системы, которые помогут управлять загрузкой оперативной памяти и освобождать её от лишних процессов, что способствует более эффективной работе смартфона.