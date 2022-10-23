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IT-специалист Павел Мясоедов напомнил гражданам в РФ об уязвимости мессенджера WhatsApp

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

WhatsApp в России пользуется большой популярность, он также популярен и в других странах, но он является опасным для пользователей.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, чем может быть опасен WhatsApp.

Для него существуют различные расширения, и как раз они могут нести в своем коде вредоносное ПО, которое способно у пользователей похищать личные данные.

Мясоедов отметил, что опасность несут в основном неофициальны версии WhatsApp с различным расширенным функционалом.

Также вирусы могут распространятся через «большие» файлы, передаваемые через WhatsApp.

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