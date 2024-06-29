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IT-компании стали менять политику конфиденциальности ради свободного обучения ИИ

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Крупные технологические компании, включая Google, Adobe и другие, проводят изменения в своей политике конфиденциальности, чтобы включить использование данных пользователей для обучения искусственного интеллекта (ИИ).

Однако, эти изменения часто проходят незаметно для пользователей и могут вызывать опасения по поводу конфиденциальности и защиты данных.

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) выразила обеспокоенность по этому поводу, указывая на возможное нарушение обязательств компаний по защите конфиденциальности пользователей.

Они предупредили, что такие действия могут быть незаконными. Тем не менее компании обычно вносят изменения в свои условия использования и политику конфиденциальности таким образом, чтобы иметь юридическое обоснование для использования данных в обучении ИИ.

Примером таких изменений является Google, которая внесла изменения в свою политику конфиденциальности в июле прошлого года, декларируя свое намерение использовать общедоступную информацию для обучения своих языковых моделей ИИ.

Вероятно, в скором времени IT-компании найдут способ, как обойти все ограничения и позволить ИИ обучатся без каких-либо препятсвий.

 

 

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