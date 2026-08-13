IT-компании смогут проверять ИИ на соответствие ценностям РФ

Российские IT-компании с одобрения Минцифры смогут направлять большие модели искусственного интеллекта на проверку соответствия закону и традиционным духовно-нравственным ценностям в независимую испытательную лабораторию. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

По данным издания, отдельный нормативный акт, закрепляющий духовно-нравственные ценности, разрабатывать не планируется. Вместо этого совместно с представителями бизнеса будут созданы специальные бенчмарки, с помощью которых российские большие фундаментальные модели станут тестировать на предмет соответствия действующему законодательству и указанным ценностям.