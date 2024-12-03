IT-эксперт Вураско: мошенники в РФ начали продавать робота Маска Tesla Bot

Специалисты центра мониторинга цифровых угроз Solar AURA выявили подозрительные русскоязычные сайты, предлагающие предзаказ на роботов Tesla за год до их официального выхода. Об этом сообщил в беседе с Газетой.ру. директор по развитию центра Александр Вураско.

Согласно заявлениям Илона Маска, Tesla Bot должен поступить в продажу в конце 2025 года, но на некоторых сайтах уже можно оформить предзаказ, собирая контактные данные пользователей. Как именно будут использованы эти данные, неизвестно.

Вураско отметил, что на этих сайтах отсутствует информация о владельцах, а указанные номера телефонов принадлежат неизвестным компаниям, занимающимся установкой систем видеонаблюдения в Москве.

Поскольку стоимость роботов составляет около 3 миллионов рублей, количество таких сайтов пока небольшое, но ожидается, что с приближением даты продаж их число возрастёт.

Эксперты Solar AURA советуют не предоставлять личные данные на подозрительных ресурсах и пользоваться только проверенными сайтами. Рекомендуется также использовать антивирусное ПО для защиты от вредоносных атак.

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