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IT-эксперт Вураско: мошенники в РФ начали продавать робота Маска Tesla Bot

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Специалисты центра мониторинга цифровых угроз Solar AURA выявили подозрительные русскоязычные сайты, предлагающие предзаказ на роботов Tesla за год до их официального выхода. Об этом сообщил в беседе с Газетой.ру. директор по развитию центра Александр Вураско.

Согласно заявлениям Илона Маска, Tesla Bot должен поступить в продажу в конце 2025 года, но на некоторых сайтах уже можно оформить предзаказ, собирая контактные данные пользователей. Как именно будут использованы эти данные, неизвестно.

Вураско отметил, что на этих сайтах отсутствует информация о владельцах, а указанные номера телефонов принадлежат неизвестным компаниям, занимающимся установкой систем видеонаблюдения в Москве.

Поскольку стоимость роботов составляет около 3 миллионов рублей, количество таких сайтов пока небольшое, но ожидается, что с приближением даты продаж их число возрастёт.

Эксперты Solar AURA советуют не предоставлять личные данные на подозрительных ресурсах и пользоваться только проверенными сайтами. Рекомендуется также использовать антивирусное ПО для защиты от вредоносных атак.

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