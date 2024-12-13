IT-эксперт Шахмурадян: мошенники нередко выдают себя за представителей Telegram

Мошенники активно взламывают аккаунты пользователей в мессенджере Telegram, используя поддельные ссылки. Михаил Шахмурадян, основатель компании AiMono в беседе с Лентой.ру объяснил, что существует несколько способов «угона» аккаунтов.

Один из методов заключается в отправке пользователям фальшивых ссылок, которые выглядят как официальные. Мошенники могут представляться сотрудниками Telegram и утверждать, что необходимо подтвердить учетную запись или решить проблемы с безопасностью.

Если пользователь перейдет по такой ссылке, он попадает на поддельный сайт и вводит свои данные, которые затем попадают к злоумышленникам.

Другой способ — это социальная инженерия. Мошенники могут начать переписку с незнакомцем в Telegram, в процессе которой пользователи могут случайно сообщить коды подтверждения или другую конфиденциальную информацию.

Шахмурадян также дал несколько советов по защите аккаунта. Он рекомендовал быть осторожными со ссылками и не переходить по подозрительным адресам, даже если они пришли от знакомых.

Установка облачного пароля для дополнительной защиты и использование сложных уникальных паролей для разных сервисов также помогут предотвратить взлом. Кроме того, важно следить за обновлениями Telegram, которые устраняют уязвимости.

В последнее время участились случаи, когда мошенники взламывают аккаунты, изучают переписку и начинают спамить от имени жертвы. Шахмурадян отметил, что важно проверять ссылки, особенно если они пришли от малознакомых людей.