IT-эксперт Саков назвал опасной покупку кнопочных телефонов неизвестных брендов

Российские эксперты опровергли распространенное заблуждение о безопасности кнопочных телефонов, предупредив о потенциальных рисках для пользователей.

В интервью с изданием «Лента.ру» руководитель испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики, Дмитрий Саков, подчеркнул, что кнопочные телефоны не являются более безопасными по сравнению со смартфонами.

Он отметил, что смартфоны обладают более продвинутыми системами безопасности, в то время как на старых кнопочных устройствах невозможно установить антивирусную программу.

Саков предупредил о серьезных рисках, связанных с покупкой недорогих кнопочных телефонов от неизвестных брендов. Такие устройства могут быть предустановлены с вредоносными программами, использующими сим-карту для отправки платных СМС или перехвата входящих сообщений на посторонний номер или незащищенный сервер в интернете. Это может привести к краже личных данных пользователей.

Эксперт также отметил, что владельцы кнопочных телефонов, как и пользователи смартфонов, подвержены риску фишинговых атак. Мошенники могут отправить SMS с кодом для доступа к личному кабинету интернет-банка или государственным услугам как на кнопочный телефон, так и на смартфон.

Используя психологические методы манипуляции во время телефонных разговоров, аферисты могут обмануть пользователей и получить доступ к таким кодам.