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Эксперт Лопатников развенчал популярные мифы о зарядке телефонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

IT-эксперт Даниил Лопатников рассказал, что полная разрядка современных телефонов — устаревшая практика. Ранее такие рекомендации были актуальны для никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов, которые имели «эффект памяти» и могли терять емкость. Однако для современных литиевых аккумуляторов полная разрядка не только не полезна, но может даже сократить срок их службы.

Лопатников объяснил, что для продления жизни смартфона не стоит часто заряжать его до 100%.

Оптимальным уровнем заряда для сохранения емкости является 80–90%. Также эксперт посоветовал использовать оригинальные зарядные устройства, чтобы избежать перегрева и других проблем с аккумулятором.

Эксперт рекомендовал не дожидаться полной разрядки, а ставить телефон на зарядку, когда уровень заряда опускается до 20–30%. Это поможет продлить срок службы аккумулятора и улучшить его производительность.

Помимо этого, IT-эксперт Артем Геллер отметил важность сетевой безопасности, советуя бережно хранить пароли и регулярно их менять, чтобы защитить свои личные данные в Интернете.

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