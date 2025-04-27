IT-эксперт Ларин предупредил, чем грозит несвоевременное обновление смартфона

Для повышения безопасности смартфона россиянам следует регулярно обновлять приложения и операционную систему, сообщил в беседе с «Лентой.ру» руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

По его словам, мошенники нередко распространяют вредоносные программы, замаскированные под официальные приложения. Особую опасность представляют шпионские программы, использующие уязвимости нулевого дня, которые способны перехватывать одноразовые коды двухфакторной аутентификации, в том числе применяемые в банковских сервисах. Кроме того, злоумышленники активно рассылают фишинговые ссылки через мессенджеры.

Ларин рекомендовал пользователям не только своевременно обновлять системы и программы, но и настраивать блокировку экрана и отдельных приложений с помощью ПИН-кода или биометрической защиты. Он также посоветовал отключать неиспользуемые функции, такие как Bluetooth, а также ограничивать доступ к микрофону, камере, геолокации и СМС-сообщениям.

Дополнительно эксперт призвал устанавливать приложения исключительно из официальных источников и регулярно проверять список устройств, с которых осуществлялся вход в личные аккаунты.

Тема защиты мобильных устройств остаётся актуальной на фоне роста числа киберугроз. По данным Роскомнадзора, за последние годы количество атак с использованием мобильных вредоносных программ значительно увеличилось, что требует от пользователей повышенного внимания к вопросам цифровой безопасности.