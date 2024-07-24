IT-эксперт Коняев: тревожность стала признаком зависимости детей от гаджетов

В результате исследования выявлены самые распространенные вредные привычки детей в онлайн-пространстве. Взгляд IT-эксперта Дмитрия Коняева позволяет понять, что зависимость от просмотра коротких видео связана с дофамином, химическим веществом, ответственным за чувство удовольствия.

Дети, поглощенные бесконечным скроллингом и видеороликами, могут запросто утратить чувство времени и реальности, что свидетельствует о цифровой зависимости. Это влияет на их внимание, способность концентрироваться и, как следствие, на учебные показатели.

Отсутствие доступа к гаджетам и ограничение времени перед экраном вызывают тревогу у подростков, что свидетельствует о зависимости. Постоянный контроль социальных сетей, постоянные обновления и ночные сессии с телефоном могут сказываться на психическом здоровье.

Дмитрий Коняев подчеркнул, что краткосрочное удовольствие от соцсетей обусловлено дофамином, который активно вырабатывается при просмотре коротких видео и проверке обновлений. Однако такой подход формирует поверхностное мышление и мешает развитию критического восприятия.

Ученые подтвердили, что длительное время в соцсетях ухудшает способность к концентрации и обучению. Кроме того, привычка к коротким роликам уменьшает способность к анализу и углубленному пониманию информации.

Родители и педагоги играют важную роль в борьбе с этим явлением. Ограничение времени за гаджетами, поощрение спорта, хобби и других деятельностей помогают переключить внимание детей на более полезные занятия.

Подход, предлагающий замену времени в соцсетях на обучение программированию или другим полезным навыкам, может стимулировать у детей интерес к учебе и новым возможностям.

Таким образом, борьба с зависимостью от гаджетов и соцсетей требует комплексного подхода, включая образовательные и развивающие мероприятия, а также поддержку и руководство со стороны взрослых.

Источник: Газета.ру.