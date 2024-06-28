ИТ-эксперт Голицына назвала способ спасти гаджет при его утоплении

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, Наталья Голицына, рекомендует российским владельцам смартфонов не включать устройство в течение нескольких дней после того, как оно попало под воду. Это связано с тем, что быстрое выключение смартфона при утоплении может помочь спасти его от возможных повреждений.

Если смартфон оказался под водой, первым шагом следует выключить его и не пытаться снова включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем необходимо удалить излишнюю воду с поверхности с помощью мягкой тряпки или бумажного полотенца. Если модель телефона позволяет, рекомендуется извлечь батарею и SIM-карту и просушить их отдельно.

Не следует использовать фен или другие нагревательные устройства для ускорения процесса сушки, так как это может повредить электронику внутри смартфона. Также не рекомендуется оставлять телефон под прямыми солнечными лучами, так как высокие температуры могут навредить устройству.

После внешней сушки смартфона рекомендуется оставить его на несколько часов или даже сутки для полного высыхания. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность. Если смартфон не включается или работает неправильно, рекомендуется обратиться к профессионалам в сервисных центрах, которые могут провести более глубокий анализ и ремонт.

Важно помнить, что чем быстрее будут предприняты действия по сушке смартфона, тем больше шансов на его спасение и сохранение работоспособности.

Источник: gazeta.ru.