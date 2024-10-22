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IT-эксперт Геллер: вирусы на телефон можно скачать из самых неожиданных мест

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

IT-эксперт Артем Геллер в беседе с NEWS.ru сообщил, что компьютерные вирусы могут встретиться в самых разных местах, включая торрент-трекеры, видеохостинг YouTube и маркетплейсы.

Он подчеркнул, что особенно опасные файлы часто скачиваются с пиратских сайтов, где пользователи ищут важное программное обеспечение или установочные файлы.

Геллер отметил, что если стикеры для Telegram загружаются непосредственно из приложения, это безопасно. Однако при скачивании со сторонних ресурсов есть риск получить вредоносные программы вместо ожидаемых изображений. Ранее он уже предупреждал, что такие наборы стикеров могут содержать вирусы.

Кроме того, IT-эксперт Даниил Лопатников рекомендовал оптимальную конфигурацию для системного блока ПК или ноутбука, которая включает процессор 12-13-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 500 ГБ и более. Он также добавил, что геймеры должны выбирать экраны с частотой обновления не менее 144 Гц для лучшего игрового опыта.

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