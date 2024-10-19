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IT-эксперт Геллер назвал признаки заражения телефонов вирусами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

IT-эксперт Артем Геллер рассказал о признаках заражения компьютера или другого устройства вирусами в интервью с NEWS.ru. Главными симптомами являются перегрев и нестабильная работа устройства, что связано с увеличенной нагрузкой на его компоненты.

По словам специалиста, вирусы могут использовать зараженные устройства в ботнетах — сетях из множества взломанных гаджетов. Злоумышленники получают возможность удаленно выполнять различные действия, используя мощность этих устройств.

Также стоит обратить внимание на неожиданные действия, такие как пропажа файлов или их перемещение. Вирусы часто действуют скрытно, и их трудно заметить.

Еще один признак — быстрое разряжение аккумулятора и его ухудшающаяся работа. Явные симптомы могут включать блокировки, которые требуют от пользователя выполнения определенных действий.

Геллер отметил, что вирусы стараются маскироваться под обычные процессы, что делает их обнаружение сложнее. Ранее он также рекомендовал избегать скачивания приложений с пиратских сайтов, так как это может привести к краже паролей и личной информации.

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