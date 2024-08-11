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IT-эксперт Чащин указал россиянам на две ключевые ошибки при создании паролей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин в интервью «Ленте.ру» выделил две основные ошибки, которые делают россияне при создании паролей.

Он призвал не использовать один и тот же пароль для разных сервисов и избегать включения личной информации, такой как дата рождения или имена близких.

Чащин отметил, что современные сервисы часто предлагают сложные наборы символов, которые трудно запомнить, что делает пользователей уязвимыми для брутфорс-атак.

В качестве совета по созданию надежных паролей эксперт рекомендовал использовать «мнемонические пароли».

Например, можно взять фразу: «Сорок желтых обезьян быстро кушали банан» и создать пароль, выкидывая каждую вторую или третью букву.

После этого стоит добавить цифры и специальные знаки, понятные только владельцу пароля. Такой подход позволит создать надежный, но запоминающийся пароль.

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