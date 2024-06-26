В Госдуме появился законопроект, который требует, чтобы все продаваемые телефоны и планшеты имели доступ к RuStore. Леонтий Букштейн, главный редактор портала «Мобильные телекоммуникации», рассказал, что крупные российские банки не могут предложить свои приложения в App Store из-за запрета, наложенного компанией Apple.

Он назвал такую политику «колониальной» и сказал, что эта проблема обсуждается уже давно. Он критиковал Apple за то, что компания получает доходы от продаж устройств, но не дает пользователям нормально функционировать.

Букштейн отметил, что в RuStore можно скачивать приложения и это необходимо. Однако, так как уговоры не дали результатов, было принято решение обратиться к законодательному решению. Он также отметил, что сейчас Apple не продаёт свою продукцию напрямую.

По словам Букштейна, помимо высокой стоимости устройств Apple, покупателям также приходится придумывать способы скачивания приложений российских компаний.

Он заявил, что на российском рынке существует большое количество аналогов продукции Apple и для обычных пользователей эти «возможности» не являются особенно важными.

Он заключил, что законопроект такого рода должен был быть принят давно, но рынок вызывал опасения. Теперь, когда сама компания Apple отошла от этого рынка, пользователи не потеряют ничего.