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Источник сообщил, как чиновникам вручали телефоны со шпионским ПО

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Мобильные телефоны с внедренным шпионским программным обеспечением передавались российским служащим под видом подарков. Об этом 2 июня сообщил источник «Известий».

По его данным, иностранное программное обеспечение чаще всего устанавливалось на iPhone последних моделей. Предполагалось, что с помощью таких устройств организаторы схемы могли получать доступ к данным владельцев, прослушивать переговоры, а также осуществлять акустический и видеоконтроль окружающей обстановки.

Источник отметил, что реализация подобных действий требовала использования технических возможностей крупных международных IT-компаний. По предварительной информации, к организации схемы могут быть причастны структуры Великобритании, США и Канады.

Ранее в этот день ФСБ России сообщила о выявлении масштабной схемы иностранных спецслужб, связанной с внедрением вредоносного программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских служащих. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Также спецслужба опубликовала видеоматериалы, на которых запечатлены офисы международных IT-корпораций в Великобритании и США. По данным ФСБ, технические возможности этих компаний использовались для организации прослушивания российских чиновников.

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