Исследователи бьют тревогу по поводу технологии, лежащей в основе планов Apple сканировать библиотеки фотографий пользователей iPhone на предмет CSAM или материалов о сексуальном насилии над детьми, называя эту технологию «опасной».

Джонанат Майер, доцент кафедры информатики и связей с общественностью Принстонского университета, а также Анунай Кулшреста, исследователь Центра политики в области информационных технологий Принстонского университета, оба написали статью для The Washington Post, в которой рассказали о своем опыте создания технологии обнаружения.

Два года назад исследователи начали проект по идентификации CSAM в онлайн-сервисах с сквозным шифрованием. Исследователи отмечают, что в своей области они «знают ценность сквозного шифрования, которое защищает данные от доступа третьих лиц». По их словам, это беспокойство вызывает у них ужас по поводу того, что CSAM «распространяется на зашифрованных платформах».

Майер и Кульшреста заявили, что хотят найти золотую середину в этой ситуации: создать систему, которую онлайн-платформы могли бы использовать для поиска CSAM и защиты сквозного шифрования. Исследователи отмечают, что специалисты в этой области сомневались в перспективах такой системы, но им удалось ее построить и в процессе заметили существенную проблему.

С тех пор, как Apple анонсировала эту функцию, компания была засыпана опасениями, что система, лежащая в основе обнаружения CSAM, может быть использована для обнаружения других форм фотографий по запросу репрессивных правительств. Apple решительно выступила против такой возможности, заявив, что откажется от любого такого запроса от правительств.

Тем не менее, опасения по поводу будущих последствий использования технологии для обнаружения CSAM широко распространены. Майер и Кульшреста заявили, что их обеспокоенность по поводу того, как правительства могут использовать систему для обнаружения контента, отличного от CSAM, «обеспокоила» их.

Apple продолжает устранять обеспокоенность пользователей по поводу своих планов, публикуя дополнительные документы и страницу часто задаваемых вопросов. Apple по-прежнему считает, что ее система обнаружения CSAM, которая будет работать на устройстве пользователя, согласуется с ее давними ценностями конфиденциальности.

Источник — Astera.