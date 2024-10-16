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Исследователи из Англии предостерегли о рисках сна с телефонами в постели

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Как сообщает Daily Mail, исследование, проведенное с поддержкой компании MattressNextDay, обнаружило большое количество бактерий на смартфонах, включая опасный Pseudomonas aeruginosa, который может находиться в фекалиях тараканов. Эти микробы способны вызывать серьезные заболевания, такие как пневмония.

В рамках исследования были собраны образцы с 10 смартфонов и 10 умных часов. Лабораторные тесты показали, что на этих устройствах находится огромное количество бактерий.

Опрос, проведенный среди 575 человек, показал, что 74% участников спят с телефонами рядом с головой или под подушкой.

Специалисты предупреждают, что это увеличивает риск заражения вредными микробами и советуют регулярно дезинфицировать устройства спиртовыми салфетками.

 

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