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Исследование выявило слабые места чат-ботов, они вводят в заблуждение

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Четыре самых известных чат-бота с искусственным интеллектом, включая ChatGPT от OpenAI и Microsoft Copilot, часто ошибаются при составлении новостных сводок, согласно исследованию BBC.

В ходе эксперимента журналисты оценили ответы этих систем на сто новостей и обнаружили, что более половины из них содержали значительные неточности.

В частности, 51% ответов имели серьезные проблемы, а 19% содержали фактические ошибки, такие как неверные даты и цифры. Например, Google Gemini и ChatGPT сделали ошибки в интерпретации официальных заявлений и неадекватно отразили статус вышедших в отставку политиков.

Журналисты отметили, что чат-боты с трудом различают факты и мнения, что указывает на системные проблемы в их работе. Несмотря на прогресс, сделанный в области ИИ, исследование подчеркивает, что информацию от чат-ботов следует воспринимать критически, особенно когда речь идет о новостях.

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