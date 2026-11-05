Исследование: только 14% компаний измеряют эффективность ИИ

Российские компании активно экспериментируют с искусственным интеллектом, однако далеко не все способны объективно оценить результаты его внедрения. Согласно исследованию Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ», только 14% опрошенных организаций измеряют эффективность использования ИИ с помощью конкретных показателей.

Исследование охватило 161 специалиста, работающего в области продуктового управления. Большинство участников представляли российские компании. В выборку также вошли специалисты из стран СНГ и других государств. Среди основных отраслей оказались разработка программного обеспечения, финансовые услуги, банковский сектор и электронная коммерция.

Аналитики оценивали зрелость управления цифровыми продуктами по семи направлениям. Средний результат составил 57 баллов из 100 возможных. Наиболее высокие оценки получили стратегия и цели — 69 баллов, а также работа с данными, метриками и внутренними процессами — по 63 балла.

Наименьший результат зафиксирован в категории использования искусственного интеллекта — 42 балла.

При этом 88% продуктовых команд уже применяют ИИ хотя бы в экспериментальных проектах. Однако системно встроить соответствующие инструменты в рабочие процессы смогли в среднем 29% организаций. Среди компаний численностью до 500 сотрудников этот показатель достиг 42%.

Чаще всего нейросети используют для анализа данных — об этом сообщили 71% респондентов. Подготовкой документов с помощью ИИ занимаются 67%, исследованием рынка — 62%, обработкой интервью — 59%, автоматизацией процессов — 58%.

Около 40% пользователей оценивают экономию рабочего времени благодаря ИИ в пределах 10–25%. Еще 7% заявили о сокращении временных затрат более чем наполовину.

Серьезными препятствиями для развития продуктового управления участники исследования назвали нехватку бюджета, недостаток специалистов и отсутствие выстроенных процессов.

Полученные результаты показывают, что распространение ИИ-инструментов опережает развитие систем оценки их экономической эффективности. При этом исследование основано на ограниченной выборке и не может автоматически отражать ситуацию во всех российских компаниях.