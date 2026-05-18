Исследование связало рост успеваемости студентов с появлением ИИ-инструментов

Американский исследователь проанализировал более 500 тысяч оценок студентов одного из университетов Техаса за период с 2018 по 2025 год. В выборку вошли данные по различным факультетам и образовательным программам.

Согласно результатам анализа, после выхода ChatGPT в ноябре 2022 года доля высших оценок увеличилась более чем на 30%. Наиболее заметный рост наблюдался на направлениях, связанных с письменными работами, а также в курсах программирования.

Дополнительно приводятся данные опросов, согласно которым 30–40% студентов сообщили об использовании ИИ для выполнения экзаменационных заданий или подготовки курсовых работ. Также отмечается рост количества отличных оценок за домашние задания.

При этом власти Техаса требуют от университетов публиковать учебные программы в открытом доступе, что позволило сопоставить сложность заданий за последние годы. По оценкам авторов, существенного упрощения учебных задач не зафиксировано.

Исследователи отмечают, что рост успеваемости может быть связан с массовым использованием ИИ-инструментов, однако выражают обеспокоенность влиянием таких технологий на формирование базовых академических навыков у студентов.

