Исследование: социальные сети вызывают расстройство пищевого поведения у детей

Издание «Коммерсантъ» опубликовало результаты исследования, в котором были проанализированы данные почти 12 тысяч детей в возрасте от 9 до 14 лет.

Согласно результатам, чем дольше ребёнок проводит время в социальных сетях, тем выше вероятность возникновения расстройств пищевого поведения.

Учёные выяснили, что расстройства проявляются не только в отношении к еде, но и в том, как дети воспринимают свою физическую форму.

Дети, постоянно видя «идеалы красоты» в интернете, начинают чувствовать себя недостаточно привлекательными. В попытках соответствовать этим стандартам они могут применять вредные стратегии, что приводит к нарушениям пищевого поведения.

К таким стратегиям относятся привязка самооценки к весу тела или факту переедания, чрезмерные физические нагрузки, искусственная рвота, подсчёт калорий, приём слабительных и мочегонных препаратов, а также добавок, подавляющих аппетит.

Ведущий автор исследования, доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета Джейсон Нагата, подчеркнул необходимость уменьшения времени, которое подростки проводят в соцсетях.

Он также рекомендовал родителям ограничивать экранное время детей и проводить беседы о рисках, связанных с социальными сетями и расстройствами пищевого поведения.