Главная » Новости

Исследование: социальные сети вызывают расстройство пищевого поведения у детей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Издание «Коммерсантъ» опубликовало результаты исследования, в котором были проанализированы данные почти 12 тысяч детей в возрасте от 9 до 14 лет.

Согласно результатам, чем дольше ребёнок проводит время в социальных сетях, тем выше вероятность возникновения расстройств пищевого поведения.

Учёные выяснили, что расстройства проявляются не только в отношении к еде, но и в том, как дети воспринимают свою физическую форму.

Дети, постоянно видя «идеалы красоты» в интернете, начинают чувствовать себя недостаточно привлекательными. В попытках соответствовать этим стандартам они могут применять вредные стратегии, что приводит к нарушениям пищевого поведения.

К таким стратегиям относятся привязка самооценки к весу тела или факту переедания, чрезмерные физические нагрузки, искусственная рвота, подсчёт калорий, приём слабительных и мочегонных препаратов, а также добавок, подавляющих аппетит.

Ведущий автор исследования, доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета Джейсон Нагата, подчеркнул необходимость уменьшения времени, которое подростки проводят в соцсетях.

Он также рекомендовал родителям ограничивать экранное время детей и проводить беседы о рисках, связанных с социальными сетями и расстройствами пищевого поведения.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.