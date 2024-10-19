Исследование: россияне продолжают использовать простые пароли

Исследование, проведенное командой Почты Mail и «Лабораторией Касперского», показало, что россияне продолжают использовать простые пароли, несмотря на угрозы взломов и утечек.

Многие пользователи не проявляют должной осторожности при создании паролей. Каждый четвертый из респондентов не уверен в надежности своих паролей, а половина использует всего 1-3 пароля для всех своих аккаунтов.

Большинство россиян, хотя и применяют разные пароли, часто используют схожие комбинации, что создает дополнительные риски. Если хакер получит доступ к менее защищенному аккаунту, он может легко войти в другие.

По статистике, лишь 2% уникальных паролей использовались с 60% логинов, что свидетельствует о том, что многие предпочитают простые и одинаковые пароли. При создании паролей 42% респондентов используют случайные наборы символов, 13% генерируют их с помощью менеджеров паролей, а 4% просят родственников придумать пароли.

Четверть пользователей записывает свои пароли на бумаге или в заметках телефона, что считается небезопасным. Специалисты рекомендуют хранить пароли в специальных приложениях, таких как 1Password или менеджеры паролей на Android и iOS.

Топ-10 самых популярных паролей в России включает такие комбинации, как «123456» и «qwerty». Лишь 18% респондентов применяют двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов, в то время как многие ограничиваются дополнительными мерами только в необходимых случаях.

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