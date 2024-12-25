Исследование: ремешки фитнес-трекеров и смарт-часов содержат опасные химикаты

Исследователи Университета Нотр-Дам выяснили, что ремешки нескольких популярных фитнес-трекеров и «умных» часов содержат высокие уровни опасных химических веществ PFAS, которые почти не разлагаются в природе.

Ученые протестировали 22 разных ремешка от брендов, таких как Apple, Google и Samsung, и обнаружили, что многие из них сделаны из фторэластомера, который защищает от пота и масел.

Девять из 22 образцов показали повышенные уровни перфторгексановой кислоты (PFHxA), с концентрацией свыше 1 тыс. частей на миллиард, что значительно превышает безопасные нормы. PFAS используются с 1950-х годов и могут загрязнять почву и воду, оставаясь в окружающей среде десятилетиями.

Эти химикаты могут вызывать проблемы со здоровьем, включая заболевания щитовидной железы, печени, бесплодие и рак. Они могут проникать в организм через кожу или дыхательные пути, особенно учитывая, что люди носят смарт-устройства до 11 часов в день.

Автор исследования Грэм Писли подчеркнул необходимость дальнейших исследований для оценки воздействия этих химикатов на пользователей.