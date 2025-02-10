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Исследование раскрыло истинную цель reCAPTCHA, на которую уже потрачено 819 млн часов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Доктор Эндрю Сирлс, бывший исследователь компьютерной безопасности, провел исследование, показавшее, что система reCAPTCHA в основном используется для отслеживания поведения пользователей и сбора данных, а не для защиты от ботов.

reCAPTCHA собирает информацию о «куки», истории просмотров и параметрах браузера, что способствует таргетированной рекламе.

Согласно исследованию, решение задач с изображениями занимает в 5,57 раза больше времени, чем простые галочки.

Это привело к потере примерно 819 миллионов часов человеческого времени, что эквивалентно 6,1 миллиарда долларов в виде потерянной заработной платы. При этом Google значительно зарабатывает на сборе данных через reCAPTCHA.

С момента покупки reCAPTCHA в 2009 году Google использует её для оцифровки Google Books и улучшения Google Street View. Несмотря на то что к 2025 году боты смогут обходить эту систему, Google продолжает её применять.

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