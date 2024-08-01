Исследование: пользователи не хотят покупать устройства с ИИ

Исследования показывают, что покупатели не спешат приобретать гаджеты с искусственным интеллектом (ИИ) из-за недоверия к этой технологии, особенно при больших расходах.

Специалисты из Университета штата Вашингтон выяснили, что товары с упоминанием «искусственный интеллект» менее популярны среди потребителей.

В ходе опроса более 100 человек было установлено, что наличие термина «искусственный интеллект» в описании товаров снижает желание их купить.

В одном из экспериментов участникам представили идентичные описания умных телевизоров, но в одном из них упоминался ИИ. Результаты показали, что такой подход уменьшал вероятность покупки.

Во втором эксперименте выяснилось, что негативное восприятие ИИ усиливается в случае товаров и услуг, вызывающих «высокий риск», таких, как дорогостоящая техника или медицинское оборудование. Упоминание ИИ в таких контекстах отталкивало покупателей, вызывая у них неуверенность.

Исследователи протестировали этот эффект на восьми категориях продуктов. Они отметили, что эти выводы помогут маркетологам лучше продвигать ИИ-продукты, предлагая стратегии, которые повысят доверие к технологии.

Эксперты советуют акцентировать внимание на функциональности и преимуществах, избегая использования модных терминов, связанных с ИИ.