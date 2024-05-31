Исследование показало, что геймеры стали тупеть

Новое исследование, проведенное маркетинговой компанией Quantic Foundry, указывает на изменение предпочтений геймеров и их мотивации.

Отчет, основанный на данных 1,57 миллиона игроков со всего мира, показывает, что современные геймеры все меньше интересуются стратегическим мышлением и планированием в играх.

Статистическая модель, используемая в исследовании, включает 12 мотиваций, среди которых наиболее сильно изменилась предпочтительность стратегических элементов игр.

Данные показывают, что 67% современных геймеров меньше заботятся о стратегическом мышлении и планировании в играх по сравнению со среднестатистическим геймером девять лет назад.

Согласно исследованию, средний показатель интереса к стратегическому мышлению в играх снизился до 33% по сравнению с исходным уровнем. Это значит, что современные геймеры придают меньшее значение стратегическим аспектам игр, чем игроки летом 2015 года.

Исследователи предлагают аналогии для более наглядного представления об изменении предпочтений. Например, можно сказать, что все взрослые мужчины в мире стали ниже на 3,5 см или потеряли 6,75 пункта IQ. Это позволяет оценить сопоставимость снижения интереса к стратегическому мышлению.

Тенденция к снижению значения стратегического мышления наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Исследователи связывают это изменение с общими трендами в потреблении медиа.

Например, короткие видеоролики на YouTube стали более популярными, а средняя продолжительность сцены в кино существенно сократилась за последние 80 лет. Кроме того, среднее время, проведенное в окне компьютерных приложений, также сократилось значительно.

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