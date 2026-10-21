Исследование почти 486 тысяч человек выявило связь чая и здоровья сосудов

Международная группа исследователей обнаружила статистическую связь между регулярным употреблением чая и более низким риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты крупного наблюдательного исследования опубликованы 21 октября в научном журнале Journal of Internal Medicine.

В работе использовались данные 485 934 взрослых жителей Китая. Медианная продолжительность наблюдения составила 9,05 года. За это время среди участников зарегистрировали 14 863 случая заболеваний, относящихся к изучавшейся группе сосудистых патологий.

Исследователи учитывали заболевания сердца и сосудов, нарушения мозгового кровообращения, болезни периферических артерий и отдельные другие состояния. Затем специалисты сравнили показатели заболеваемости с привычками участников, связанными с употреблением чая.

Согласно результатам анализа, у людей, регулярно употреблявших чай, риск рассматриваемых сосудистых заболеваний оказался приблизительно на 11% ниже, чем у тех, кто не пил этот напиток.

Учёные также изучили различия между сортами чая, его крепостью и температурой. Более последовательные обратные статистические связи с риском сосудистых заболеваний наблюдались для чёрного чая по сравнению с зелёным.

Наименьшие показатели риска в отдельных моделях отмечались среди участников, употреблявших примерно шесть-восемь чашек напитка в день. Однако это не означает, что такое количество следует рекомендовать всем людям. Обнаруженная зависимость носит статистический характер и не доказывает, что увеличение потребления чая непосредственно предотвращает заболевание.

Кроме того, исследователи отметили неблагоприятную связь употребления обжигающе горячего чая с сосудистыми рисками. Этот результат требует осторожной интерпретации и дальнейшего изучения.

При анализе учитывались и другие характеристики образа жизни. Более благоприятные показатели наблюдались при сочетании привычного употребления чая, отсутствия текущего курения и высокой физической активности.

Важное ограничение исследования связано с его наблюдательным дизайном. Подобные работы позволяют выявлять ассоциации между привычками и состоянием здоровья, но не устанавливают причинно-следственную связь с той же надёжностью, что рандомизированные клинические испытания.

Люди, регулярно пьющие чай, могут одновременно отличаться особенностями питания, физической активностью, социальными условиями и другими факторами, способными влиять на здоровье. Даже статистическая корректировка не всегда позволяет полностью исключить такие различия.

Полученные результаты представляют интерес для дальнейшего изучения воздействия пищевых компонентов чая на сердечно-сосудистую систему. Однако рассматривать напиток как самостоятельный способ профилактики или лечения сосудистых заболеваний на основании этого исследования было бы преждевременно.