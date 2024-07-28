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Исследование: отвлечение смартфонами снижает навыки общения

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Ученые провели эксперимент о влиянии смартфонов на межличностные отношения. Выяснилось, что люди проводят за гаджетами в среднем более 5 часов в день.

Им предлагали игру на доверие в парах. Без смартфонов участники лучше общались с партнером. Исследование подтвердило: отвлечение телефоном снижает открытость и навыки общения.

Ученые считают, что меньшее использование гаджетов в школе помогло бы учащимся лучше развить социальные навыки. Таким образом, частое использование смартфонов может негативно сказываться на развитии навыков межличностного общения.

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