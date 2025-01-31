1234: исследование выявило самые распространённые в мире комбинации PIN

Исследование, проведенное австралийским телеканалом ABC, показало, что самым распространенным четырехзначным паролем в мире является PIN-код 1234. Анализировались 29 миллионов взломанных паролей на сервисе Have I Been Pwned, который помогает пользователям узнать о возможных утечках данных.

Каждый десятый пользователь по всему миру выбирает именно этот код. Вторым по популярности стал код 0000, а третьим — 1111. В десятку самых распространенных также вошли 1212 и 4444.

Топ-10 самых частых PIN-кодов выглядит следующим образом:

1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020

Исследователи отметили, что люди часто используют в качестве паролей годы рождения или важные даты. Самым популярным годом является 1986, а также в двадцатку входит 2004. Часто выбирают комбинации из дня и месяца рождения. Наименее распространенным кодом оказался 2902, так как 29 февраля отмечают лишь раз в четыре года.

Среди популярных комбинаций также есть код 4321, который является просто 1234 в обратном порядке. Комбинация 2580 вошла в топ-40, так как соответствует вертикальной линии на клавиатуре смартфона.

Эксперты предупреждают, что использование популярных кодов делает аккаунты уязвимыми для кражи. Код 1234 также занял четвертое место в списке паролей от компании NordPass VPN.

Источник: РБК.