Исследование: использование телефона перед сном не повлияло на засыпание

Исследования по влиянию использования смартфонов перед сном на качество и время засыпания действительно имеют различные результаты, и в данном случае, согласно анализу 11 научных монографий, было обнаружено, что использование смартфона перед отходом ко сну не имеет значительного влияния на быстроту засыпания. Максимальная задержка составила не более 10 минут, что считается незначительной.

Однако, важно отметить, что использование смартфонов и других гаджетов перед сном может влиять на качество сна в целом. Синий свет, излучаемый экранами устройств, может подавлять выработку мелатонина, гормона, отвечающего за регуляцию сна. Это может затруднить засыпание и снизить качество сна.

Также, как указывают ученые, существуют и другие факторы, которые могут негативно влиять на сон, такие как стимуляторы (например, кофеин), нездоровое питание, шумная обстановка и другие. Поэтому в обеспечении качественного сна важно учитывать не только использование смартфонов, но и другие факторы, которые могут иметь влияние на сон.

Каждый человек индивидуален, и рекомендуется обратить внимание на свои собственные реакции на использование смартфона перед сном. Для некоторых людей оно может не вызывать проблем, но для других может быть полезным установить привычку избегать экранов и других возбуждающих факторов перед сном, чтобы обеспечить более качественный отдых.