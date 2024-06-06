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Исследование: интернет-зависимость отрицательно влияет на работу мозга подростков

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Ученые обнаружили, что подростки, страдающие зависимостью от интернета, подвержены опасным изменениям в мозге.

Исследование: интернет-зависимость отрицательно влияет на работу мозга подростков

Исследования по использованию МРТ показали, что чрезмерное время, проведенное в онлайне, разрушает функциональные связи между нейронными сетями. Эти изменения влияют на поведение и развитие подростков.

Наиболее пострадавшие области мозга – нейронные сети и задняя сингулярная кора, ответственная за внимание.

Ученые также обнаружили возможную связь между зависимостью от интернета и наркозависимостью: функциональные связи в левой нижней теменной доле у подростков, зависимых от онлайна, снижены на треть по сравнению с людьми, страдающими от зависимости от наркотиков.

Это исследование подчеркивает, что интернет-зависимость не только привычка, мешающая полноценной жизни, но и серьезная угроза для здоровья.

Необходимы дальнейшие исследования для разработки стратегий предотвращения и лечения этой проблемы среди подростков.

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