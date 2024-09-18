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Исследование IIHS: автопилот заметно снижает бдительность водителей

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Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) провёл исследование, изучая влияние автопилота на поведение водителей.

Исследование IIHS: автопилот заметно снижает бдительность водителей

В экспериментах использовались системы помощи от Tesla (Autopilot) и Volvo (Pilot Assist). Результаты исследования вызывают сомнения в эффективности этих технологий.

В течение месяца эксперты наблюдали за водителями, используя автопилот. Выяснилось, что наличие этой функции снижает концентрацию: водители лишь время от времени подталкивают руль, чтобы система считала их активными. На самом деле они отвлекаются на другие дела.

Из 14 владельцев Tesla, проехавших более 19 000 километров, 3858 раз получали предупреждения о том, что отвлекаются от дороги.

В среднем реакция на эти сообщения занимала три секунды, и водители просто имитировали участие в вождении. У 29 участников, использовавших систему Volvo, отвлечения происходили в 30% времени работы автопилота.

Президент IIHS Дэвид Харки отметил, что водители адаптируют своё поведение и занимаются отвлекающими делами, что подчеркивает необходимость более надежных мер безопасности для систем частичной автоматизации.

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