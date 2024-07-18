Исследование: игра Dungeons & Dragons улучшает психическое здоровье

Недавнее исследование показало, что игра в Dungeons & Dragons (D&D) может положительно влиять на психическое здоровье. Ученые рекомендуют включать D&D в комплексные программы поддержания психического здоровья, но не рассматривать ее как полноценную психотерапию.

D&D — это фэнтезийная настольная ролевая игра, где игроки отправляются в приключения в вымышленном мире. Исследование включало 10 игроков в возрасте от 20 до 50 лет с опытом игры в D&D не менее одного года. Участникам задавали вопросы о влиянии игры на их жизнь и просили рассказать о своих персонажах.

Результаты исследования выявили пять основных тем: эскапизм, самопознание, творческое самовыражение, социальная поддержка и поддержание рутины. Игроки сообщали о чувстве контроля в игре и получали эмоциональную и социальную поддержку от других игроков. Совместное создание истории в D&D способствовало формированию уникального чувства товарищества.

Исследователи отмечают, что игра в D&D имеет терапевтический потенциал, но могут возникать проблемы, такие как эскапизм и возможность внесения чувствительных тем игроками. Для снижения рисков необходимо тщательно подходить к содержанию игрового сюжета и создавать поддерживающую и инклюзивную среду.