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Исследование: длительное использование гаджетов перестраивает детский мозг

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Недавние исследования показывают, что чрезмерное использование экранов негативно сказывается на мозге дошкольников. У детей, проводящих более двух часов в день за гаджетами, были замечены изменения в структуре мозга.

В исследовании участвовали около 570 матерей из Шанхая, чьи дети в среднем были 4,7 года. Большинство матерей имели высшее образование и работали в офисах. Исследование показало, что почти 66% детей были единственными в семьях.

Матери фиксировали, сколько времени их дети проводят перед экранами, а затем заполняли опросники о поведенческих проблемах, таких как трудности с концентрацией, гиперактивность и сложности в общении.

Профессор Ян Ли отметил, что результаты показывают, что длительное время перед экранами может возбуждать мозг детей, что негативно влияет на их сон.

Мальчики чаще испытывали трудности с гиперактивностью и вниманием, а также проблемы в общении с ровесниками. Однако в других аспектах значительных различий между полами не было, что указывает на схожие последствия экранного времени для всех детей.

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