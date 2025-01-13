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Исследование Accenture: к 2030 году ИИ полностью заменит человека

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Исследование Accenture предсказывает значительные изменения в области цифровых технологий, связанные с быстрым развитием искусственного интеллекта. Согласно прогнозам, к 2030 году ИИ-агенты займут ведущие позиции среди пользователей бизнес-приложений, а к 2032 году взаимодействие с ИИ будет более распространено, чем с традиционными приложениями.

Авторы исследования называют этот переход «большим бинарным взрывом», произошедшим после того, как ИИ-модели преодолели барьер естественного языка.

Главный технический директор компании Картик Нараин отмечает, что это событие стало важным шагом к изменениям в проектировании и использовании технологических систем.

Нараин также подчеркивает, что новые достижения значительно увеличивают цифровые возможности компаний, создавая основу для когнитивных систем, которые интегрируют ИИ в бизнес-процессы.

В отчете выделены три ключевых направления, которые будут определять будущее технологического прогресса: агентные системы, цифровое ядро и генеративные пользовательские интерфейсы. Эти направления основываются на модульных компонентах, что позволит организациям разрабатывать масштабируемые и интеллектуальные решения.

Таким образом, исследование Accenture подчеркивает, что в будущем основное влияние на цифровые технологии будут оказывать автономные ИИ-агенты, а не люди.

Источник: 3dnews

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