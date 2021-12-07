Исполнительный директор компании Дерек Ю заявил, что Huawei выпустит свой собственный чипсет 5G для флагманских телефонов

С момента введения Соединенными Штатами санкций против китайского технологического гиганта Huawei компания стремительно теряет глобальную долю рынка. Не только телефоны, но и фирме запрещено производить собственные наборы микросхем.

Однако компания по-прежнему надеется на свое будущее на рынке смартфонов. Дерек Юй, президент компании Huawei Consumer Business в Центральной и Восточной Европе, Северной Европы и Канады сделали замечания по поводу будущего компании.

Он сказал, что Huawei продолжит инвестировать в разработку флагманских смартфонов, особенно со складными дисплеями. Компания также сосредоточит внимание на своих флагманских телефонах премиум-класса Mate-series и P-series.

Кроме того, он добавил, что Шанхайский научно-исследовательский центр также работает над решением для чипов 5G, что означает, что флагманский смартфон Huawei может снова получить поддержку подключения 5G в один прекрасный день.

В настоящее время Huawei запрещено приобретать чипы с поддержкой подключения 5G из-за санкций, и это причина того, что большинство телефонов, выпускаемых Huawei, имеют поддержку только 4G.

Дерек Ю также подтвердил, что все смартфоны серии Huawei Mate 50 будут официально выпущены в 2022 году. Хотя телефон компании поставляется с предустановленной операционной системой Android на рынках за пределами Китая, Huawei планирует открыть свою HarmonyOS для европейского рынка в следующем году.