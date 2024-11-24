Искусственный свет угрожает здоровью городских жителей, показало исследование

Новое исследование ученых из Южного университета науки и технологий (SUSTech) в Китае выявило, что ночное освещение в городах может серьезно угрожать здоровью жителей, вызывая бессонницу и нарушения сна.

В ходе исследования, проведенного с мая 2022 по апрель 2023 года, использовались спутниковые снимки ночного освещения и данные активности пользователей социальной сети Weibo в 336 китайских городах.

Ученые проанализировали более 1,1 миллиона постов, связанных с бессонницей, чтобы установить связь между уровнем искусственного света и проблемами со сном.

Результаты показали, что уровень нарушений сна выше в городах среднего и малого размера, чем в мегаполисах. Это связано с недостаточно продуманными системами освещения в развивающихся регионах.

Искусственный свет нарушает выработку мелатонина, гормона, регулирующего циркадные ритмы, что приводит к ухудшению качества сна и проблемам с обменом веществ.

Долговременное воздействие ночного света может также негативно сказаться на экосистемах, нарушая поведение животных и влияя на сельское хозяйство. Ученые подчеркивают необходимость строгого регулирования освещения в городах, включая разработку стандартов для уличных фонарей и улучшение городской планировки.