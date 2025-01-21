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Искусственный интеллект не справляется с историческими вопросами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Недавнее исследование показало, что умные алгоритмы пока не могут эффективно анализировать научные статьи для поиска точных ответов на исторические вопросы. Точность ИИ в этой области не превышает 50%.

Ученые протестировали три ведущие модели ИИ — GPT-4 от OpenAI, Llama от Meta и Gemini от Google — на их способности отвечать на конкретные вопросы, используя гигантскую базу данных Seshat Global History Databank.

Результаты показали, что максимальная точность ответов составила лишь 46%, что близко к случайному угадыванию. Например, GPT-4 Turbo ошиблась на 1500 лет, отвечая на вопрос о чешуйчатых доспехах в Древнем Египте.

Исследование выявило, что ИИ хорошо справляется с основными фактами, но не обладает необходимым уровнем понимания для глубокого изучения истории.

Ученые отметили, что размытость информации в научных работах мешает алгоритмам быстро находить конкретные факты, что приводит к ошибкам.

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