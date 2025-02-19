Искусственный интеллект на 80% научился читать мысли

Ученые разработали алгоритм для преобразования мыслей в текст, о чем говорится в журнале Current Biology.

Алгоритм для мозгового декодера был создан специалистами Техасского университета в Остине. Он анализирует активность мозга с помощью функциональной МРТ и переводит ее в текст.

Ранее для работы таких систем требовалось много часов обучения на данных конкретного человека, что ограничивало их использование.

Новый алгоритм позволяет адаптировать декодер для другого человека всего за 70 минут, основываясь на данных из просмотра фильмов или прослушивания аудио. Ученые сопоставили реакции мозга разных людей на одни и те же истории, что сделало возможным перенос декодера с одного человека на другого.

Алгоритм предсказывает слова, связанные по смыслу с исходными мыслями. Например, фраза «Я официантка в кафе-мороженом» была интерпретирована как «Я была на работе, которую считала скучной».

Также алгоритм работает с данными, полученными при просмотре немых фильмов, что открывает новые возможности для людей с афазией — расстройством, затрудняющим общение. Следующим шагом станет тестирование технологии на людях с афазией и создание интерфейса, помогающего им выражать свои мысли.

источник