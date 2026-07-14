Иск Apple может осложнить выпуск устройств OpenAI

Иск Apple против OpenAI может замедлить или сорвать планы разработчика ChatGPT по выпуску собственных устройств. Ставки в судебном разбирательстве чрезвычайно высоки, поскольку Apple требует запретить ответчикам использовать ее коммерческие тайны, пишет Bloomberg.

Apple утверждает, что в OpenAI сейчас работают более 400 ее бывших сотрудников. Они ранее занимались созданием iPhone, Apple Watch, AirPods и другой техники. По данным агентства, отток специалистов из некоторых подразделений оказался настолько значительным, что отдельные команды пришлось формировать заново. Для удержания работников корпорация увеличила бонусы и подключила к переговорам высшее руководство.

В иске Apple обвинила OpenAI и двух бывших сотрудников в незаконном использовании конфиденциальных данных. По версии истца, соискателей просили приносить на собеседования компоненты и прототипы устройств, а также раскрывать сведения о разрабатываемых продуктах и поставщиках. Эти утверждения предстоит проверить суду.

Apple добивается запрета на хранение, использование и распространение ее коммерческих тайн, а также возврата конфиденциальных материалов. OpenAI отвергла обвинения, заявив, что не заинтересована в секретах других компаний.

Противостояние разворачивается на фоне выхода OpenAI на рынок электроники. Компания приобрела дизайн-студию io, основанную бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, и начала разработку собственных аппаратных решений.