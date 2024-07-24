iQOO начала намекать на предстоящий выпуск смартфонов серии iQOO Z9s. Уже появились первые тизеры анонсирующие скорый запуск.

Кроме этого, компания проводит сертификацию устройств, и недавно iQOO Z9s появился в Geekbench. iQOO Z9s протестировали в Geekbench с процессором Snapdragon 7 Gen 3 под кодовым названием i2305.

Конкретно модель процессора в бенчмарке не указали, но судя по характеристикам, а именно четыре ядра с тактовой частотой 1,80 ГГц, три ядра — 2,40 ГГц и основное ядро — 2,63 ГГц, речь идет именно о Snapdragon 7 Gen 3.

Сообщается, что iQOO Z9s станет переименованной версией iQOO Z9, который представлен в Китае.

Также в бенчмарке указано, что устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 14. По результатам тестов производительности, в одноядерных и многоядерных испытаниях смартфон набрал 1137 и 3044 балла соответственно.

Китайская версия iQOO Z9 оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Под капотом устройства — чип Snapdragon 7 Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон также оборудован 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной камерой на задней панели: 50 Мп + 2 Мп.