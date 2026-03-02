iQOO Z11x представят 12 марта с огромной батареей на 7200 мА·ч

Компания iQOO подтвердила, что смартфон iQOO Z11x будет официально представлен в Индии 12 марта. Обновлённые страницы на Amazon и официальном сайте бренда раскрыли новые подробности о устройстве, включая ёмкость аккумулятора, скорость зарядки, варианты памяти, а также дизайн и цветовые решения.

iQOO Z11x получит батарею ёмкостью 7200 мА·ч — крупнейшую в своём сегменте. По данным компании, одного заряда хватит на до 40 часов воспроизведения видео, 93 часов музыки и продолжительных игровых сессий. Смартфон поддерживает 44-ваттную быструю зарядку FlashCharge и реверсивную зарядку для других устройств. Производитель отмечает долговечность батареи — до шести лет эксплуатации без значительного снижения ёмкости.

Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 7400 Turbo. Подтверждён вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, также ожидаются версии с 6+128 ГБ и 8+128 ГБ. Смартфон будет работать на Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Дизайн включает квадратный модуль с двумя основными камерами, стандартной LED-вспышкой и дополнительным кольцевым светом. Показаны цвета «мятно-зелёный» и чёрный.

Ранее анонсы указывали, что цена iQOO Z11x в Индии будет ниже 23 000 рупий (~250 долларов США), а продажи будут проходить через Amazon и официальный интернет-магазин iQOO. Смартфон станет преемником iQOO Z10x с 6,72-дюймовым 120 Гц дисплеем, чипсетом Dimensity 7300, основной камерой на 50 Мп и защитой IP64.

Также есть сведения, что модель Vivo T5x серии T может иметь схожие характеристики с iQOO Z11x.