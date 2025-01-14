iQOO Z10 Turbo с процессором Dimensity 8400 замечен в бенчмарке Geekbench 

Компания iQOO анонсировала, что готовит новый смартфон под названием Z10 Turbo, который будет работать на процессоре Dimensity 8400.

Эта модель была замечена в базе данных Geekbench с номером модели V2542 и будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 15.

Z10 Turbo будет конкурировать с недавно выпущенными Redmi Turbo 4 и Realme Neo 7 SE, которые также используют этот чипсет. Ожидается, что телефон будет представлен вместе с другими моделями, такими как iQOO Z10x и Z10 Turbo Pro.

Кроме того, iQOO Z10 Turbo Pro станет одним из первых смартфонов с новым процессором Snapdragon 8s Elite. Redmi Turbo 4 Pro также должен выйти с этим чипом.

Предполагается, что Z10 Turbo будет оснащён аккумулятором на 7000 мАч с быстрой зарядкой до 90 Вт, в то время как Redmi Turbo 4 может иметь аккумулятор на 7500 мАч с зарядкой 90 Вт.