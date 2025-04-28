iQOO выпустила Z10 Turbo и Turbo Pro с батареями на 7000 мАч и экранами 144 Гц

Компания iQOO официально представила в Китае смартфоны iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro, укрепив позиции в сегменте среднего класса за счет мощных характеристик, крупных аккумуляторов и дисплеев флагманского уровня. Новинки уже поступили в продажу через основные онлайн- и офлайн-каналы.

Обе модели получили экраны с частотой обновления 144 Гц и защитой зрения. Дисплеи построены на светящемся материале C9+ от TCL, обеспечивающем яркость до 2000 нит по всему экрану и до 5500 нит в пиковых зонах. Поддерживается высокочастотное затемнение PWM 4320 Гц и сертификация SGS за низкое излучение синего света. Модель Z10 Turbo Pro оснащена усиленным стеклом Diamond Shield, способным выдерживать падения с высоты до 1,2 метра.

iQOO Z10 Turbo работает на чипсете MediaTek Dimensity 8400, построенном по 4-нм техпроцессу, в то время как Z10 Turbo Pro получил более мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4, оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1. Оба устройства оснащены фирменным игровым дисплейным чипом Q1 и крупнейшей в истории бренда системой жидкостного охлаждения 7K Icefield VC.

Смартфоны работают на операционной системе OriginOS 5 на базе Android. Среди особенностей новой прошивки — динамические обои, фотофильтры, интеллектуальные функции и поддержка кроссплатформенного обмена Live Photo.

Основная камера в обеих моделях — 50 Мп Sony LYT-600 с оптической стабилизацией. Z10 Turbo Pro также получил улучшенные алгоритмы обработки снимков и функцию портретного зума 1,5х. Фронтальная камера на 16 Мп предназначена для селфи и видеосвязи.

Модели отличает использование аккумуляторов Blue Ocean третьего поколения: в Z10 Turbo установлен аккумулятор емкостью 7620 мАч с поддержкой зарядки 90 Вт, а в Z10 Turbo Pro — батарея на 7000 мАч с зарядкой 120 Вт. Обе версии поддерживают стандарты быстрой зарядки PD/PPS и протокол UFCS.

Дополнительные возможности включают защиту от воды и пыли по стандарту IP65, стереодинамики, NFC, инфракрасный порт, сканеры отпечатков в экране, поддержку Wi-Fi 7 и новую систему антенн для стабильного мобильного соединения.

iQOO Z10 Turbo представлен в четырех конфигурациях по цене от 1799 юаней (около 250 долларов США), а Z10 Turbo Pro стартует от 1999 юаней (около 278 долларов США). Оба устройства доступны в цветах «Fuel», «Desert», «Cloud Sea White» и «Starry Black».